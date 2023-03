L’insicurezza globale dopo un anno di guerra Il punto di Calabrese Secursat

(Di martedì 7 marzo 2023) Superati questi giorni di tristi anniversari e commemorazioni, visite a Kiev, cyber attacchi (russi), mentre i campi di battaglia si riarmano gradualmente e la narrazione e le immagini di colpi di mortaio ci rimandano città devastate, corpi straziati abbandonati per le strade, popolazioni in fuga, occorrerebbe forse riflettere sulla nostra insicurezza globalizzata. L’idea che la sicurezza internazionale potesse reggersi sull’interdipendenza economica e finanziaria è tramontata, ci siamo globalizzati con l’inclusione dei paesi socialisti nel mercato mondiale e ciò ha fatto credere che l’interdipendenza economica creata avrebbe tenuto lontano guerre e conflitti relegandoli ad aree del mondo marginali, dove la conquista di territori era finalizzata ad un diverso posizionamento strategico, all’approvvigionamento di materie prime sempre più essenziali allo sviluppo tecnologico realizzato ...

