Lino Banfi: "Un Medico In Famiglia può tornare!" (Di martedì 7 marzo 2023) Un Medico in Famiglia potrebbe tornare. Parola di Lino Banfi che riapre le porte della fiction tra le più amate dagli italiani che non vedono l'ora di poter rivedere Nonno Libero poter pronunciare la fatidica frase "una parola è troppa e due sono poche" circondato da Lele, Maria, Annuccia, Ciccio, Cettina e tutti gli altri ... TAG24.

