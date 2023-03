Lino Banfi svela avevo debiti con gli usurai fu mia moglie Lucia a salvarmi (Di martedì 7 marzo 2023) Lino Banfi confessa a ‘Non stop News’: «Diedi fuoco a un baule pieno di vestiti da comico in preda ai nervi».Lino Banfi vittima degli usurai, ed è proprio il popolare attore a rivelarlo, spiegando anche quale fu la via d’uscita da quel male chiamato usura: «avevo debiti con gli usurai, fu mia moglie a salvarmi».«È Leggi su people24.myblog (Di martedì 7 marzo 2023)confessa a ‘Non stop News’: «Diedi fuoco a un baule pieno di vestiti da comico in preda ai nervi».vittima degli, ed è proprio il popolare attore a rivelarlo, spiegando anche quale fu la via d’uscita da quel male chiamato usura: «con gli, fu mia».«È

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Lino Banfi insieme alla figlia Rosanna alla camera ardente per Maurizio Costanzo in Campidoglio. 'Mia moglie e Maur… - luigipropato99 : RT @enzomarangio: Quando parla mi viene sempre in mente Lino Banfi in 'Fracchia la belva umana'... - VivMilanoFSL : RT @Cinguetterai: “I nonni sanno essere forti anche nella sofferenza, e tu sei il nonno di una Nazione intera”. La lettera che Papa France… - angela_fieni : RT @enzomarangio: Quando parla mi viene sempre in mente Lino Banfi in 'Fracchia la belva umana'... - SjDHE0xGbeKIRlt : RT @MediasetTgcom24: Lino Banfi ricorda la moglie: 'Voleva dormire sempre con la mia mano' #linobanfi #6marzo -