L’inchiesta di una tv polacca su papa Giovanni Paolo II (Di martedì 7 marzo 2023) Sostiene che Karol Wojtyla fosse a conoscenza dei casi di pedofilia nella diocesi di Cracovia ben prima di diventare papa Leggi su ilpost (Di martedì 7 marzo 2023) Sostiene che Karol Wojtyla fosse a conoscenza dei casi di pedofilia nella diocesi di Cracovia ben prima di diventare

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : FLASH | A tre anni di distanza dallo scoppio della pandemia di Covid nella Bergamasca, chiusa l'inchiesta per epide… - borghi_claudio : Ho letto l'inchiesta covid messages del Telegraph. Mi rendo conto che faccia impressione leggere una chat e vedere… - stebellentani : L’inchiesta sulla primissima fase covid a febbraio 2020 non deve fare dimenticare una cosa: siamo il paese occident… - ilpost : L’inchiesta di una tv polacca su papa Giovanni Paolo II - AurelioTortori1 : RT @Antonel98214521: Ribadisco il concetto. L'inchiesta è una farsa megagalattica! Il problema per la magistratura sono i ritardi e le om… -