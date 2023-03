L'imbarazzo della destra sull'immigrato che accoltella passanti alla stazione (Di martedì 7 marzo 2023) Mi raccomando, non bisogna confondere il caso dell’immigrato che ha accoltellato i passanti alla stazione Centrale di Milano con il caso dell’immigrato che ha accoltellato i passanti alla stazione Centrale di Milano. Il primo è quello di cui abbiamo saputo ieri: essendoci un governo di destra ma un’amministrazione locale di sinistra, l’immigrato ha potuto sferrare coltellate a iosa in quanto l’amministrazione locale non garantisce la sicurezza. Il secondo caso è molto diverso. Si verifica quando c’è un governo di sinistra ma un’amministrazione locale di destra: in tal caso, l’immigrato sferra coltellate a iosa perché il governo non si è dimostrato ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 7 marzo 2023) Mi raccomando, non bisogna confondere il caso dell’che hato iCentrale di Milano con il caso dell’che hato iCentrale di Milano. Il primo è quello di cui abbiamo saputo ieri: essendoci un governo dima un’amministrazione locale di sinistra, l’ha potuto sferrare coltellate a iosa in quanto l’amministrazione locale non garantisce la sicurezza. Il secondo caso è molto diverso. Si verifica quando c’è un governo di sinistra ma un’amministrazione locale di: in tal caso, l’sferra coltellate a iosa perché il governo non si è dimostrato ...

