Life Support di Emergency salva 105 persone in mare | assegnato il porto di Brindisi

Migranti, la navedi Emergency ha ricevuto ieri sera la segnalazione di un'imbarcazione in difficoltà in acque internazionali di fronte alla Libia. Il comandante della nave ha informato immediatamente ...Nella notte tra lunedì e martedì la navedella ong Emergency ha soccorso 105 persone migranti a bordo di un gommone in difficoltà in ...La navedi Emergency nella tarda serata di ieri ha ricevuto la segnalazione di un' imbarcazione in difficoltà in acque internazionali di fronte alla Libia . Il comandante della nave ha informato ...

La nave Life Support di Emergency ha soccorso 105 persone migranti al largo della Libia: saranno fatte sbarcare a Brindisi Il Post

