Licata, sedicenne arriva in ospedale con un proiettile in testa. E' grave (Di martedì 7 marzo 2023) Accusava un mal di testa forte ed aveva una piccola ferita. Si è presentato in ospedale dicendo di essere caduto ma, dopo gli accertamenti dei sanitari, si è scoperto che aveva una pallottola ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 7 marzo 2023) Accusava un mal diforte ed aveva una piccola ferita. Si è presentato indicendo di essere caduto ma, dopo gli accertamenti dei sanitari, si è scoperto che aveva una pallottola ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... wltv6 : Un sedicenne di Licata è finito, ieri sera, al pronto soccorso dell'ospedale San Giacomo d'Altopasso con una picco… - fabbri333 : RT @RaiNews: Un sedicenne al pronto soccorso di Licata: 'Sono caduto', poi da una radiografia i medici scoprono un proiettile da 7 millimet… - 98zerocom : Il giovane è in gravi condizioni e in prognosi riservata. I sanitari hanno trovato un proiettile di 7 millimetri ne… - RaiNews : Un sedicenne al pronto soccorso di Licata: 'Sono caduto', poi da una radiografia i medici scoprono un proiettile da… - corrmezzogiorno : #Palermo Licata, sedicenne in ospedale con un proiettile nella testa: è giallo -