Licata, 16enne con un proiettile in testa va al pronto soccorso: 'Sono caduto' (Di martedì 7 marzo 2023) Il giovane si è presentato accusando un forte mal di testa per una caduta, ma medici hanno scoperto un proiettile di 7 millimetri nella sua testa. La polizia sta indagando per risolvere il ...

