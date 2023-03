L’ex sindaco Tosi: « Mi sento un pochino fascista, non è reato. La guerra? Colpa di Zelensky» (Di martedì 7 marzo 2023) Il deputato di Forza Italia: «Ho quattro pistole, una sul comodino. Mi è capitato qualche volta di alzarmi di notte con la pistola in mano e le luci accese» Leggi su corriere (Di martedì 7 marzo 2023) Il deputato di Forza Italia: «Ho quattro pistole, una sul comodino. Mi è capitato qualche volta di alzarmi di notte con la pistola in mano e le luci accese»

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Corriere : L’ex sindaco Tosi: « Mi sento un pochino fascista. La guerra? Colpa di Zelensky» - NosapaiD : RT @AlekosPrete: “Non è più un reato definirsi fascisti, è l'apologia ad esserlo, essere fascisti non lo è secondo me. Io mi sento un po' s… - DickMARNO : RT @AlekosPrete: “Non è più un reato definirsi fascisti, è l'apologia ad esserlo, essere fascisti non lo è secondo me. Io mi sento un po' s… - MatildeRamolini : RT @AlekosPrete: “Non è più un reato definirsi fascisti, è l'apologia ad esserlo, essere fascisti non lo è secondo me. Io mi sento un po' s… - messveneto : In prima linea per l'autonomia del Friuli e della montagna: morto Giovanni Battista Nassivera, ex sindaco di Forni… -

Premio Napoli, Manfredi vuole De Giovanni: ma lo scrittore frena ...Maurizio è il celebre scrittore De Giovanni e Gaetano è il sindaco Manfredi. E il dialogo tra i due probabilmente è andato proprio così. Svoltosi nemmeno tanto tempo fa. Quello che è certo è che l'ex ... Una finestra sul cantiere: sventrata l'area dell'ex Caserma Massa ... soprattutto, contenziosi: appena eletto sindaco, Carlo Salvemini ... contenziosi: appena eletto sindaco, Carlo Salvemini e l'allora ... Da quei primi giorni di settembre a oggi l'area dell'ex caserma è ... Corruzione elettorale, prosciolti Ruggeri e Pendinelli: 'Accuse troppo datate, risalgono a 10 anni prima' In 18 pagine il giudice per l'udienza preliminare Sergio Tosi motiva il proscioglimento per l'ex sindaco di Otranto Pierpaolo Cariddi , il primo cittadino di Scorrano, Mario Pendinelli e il tecnico ... ...Maurizio è il celebre scrittore De Giovanni e Gaetano è ilManfredi. E il dialogo tra i due probabilmente è andato proprio così. Svoltosi nemmeno tanto tempo fa. Quello che è certo è che...... soprattutto, contenziosi: appena eletto, Carlo Salvemini ... contenziosi: appena eletto, Carlo Salvemini e'allora ... Da quei primi giorni di settembre a oggi'area dell'caserma è ...In 18 pagine il giudice per'udienza preliminare Sergio Tosi motiva il proscioglimento perdi Otranto Pierpaolo Cariddi , il primo cittadino di Scorrano, Mario Pendinelli e il tecnico ... L’ex sindaco Tosi: « Mi sento un pochino fascista. La guerra Colpa di Zelensky» Corriere della Sera