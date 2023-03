L’ex sindaco di Torrecuso, Giovanni Cutillo, aderisce a Forza Italia (Di martedì 7 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoL’ex sindaco di Torrecuso, Giovanni Cutillo, si iscrive a Forza Italia. Cutillo, medico e attuale Consigliere Comunale del centro della valle Vitulanese, ha formalizzato l’intesa a seguito di un incontro svoltosi ieri presso la sede provinciale del partito azzurro. “Il passaggio ufficiale nel partito di Giovanni Cutillo, perfeziona un percorso iniziato da tempo e che poggia le basi su idee programmatiche presentate in occasione delle ultime elezioni politiche. Per Torrecuso, presteremo un’attenzione concreta mettendo a disposizione il ruolo mio e degli amici di Forza Italia presenti nel Governo Meloni. Scriveremo con la cittadinanza ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 7 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutodi, si iscrive a, medico e attuale Consigliere Comunale del centro della valle Vitulanese, ha formalizzato l’intesa a seguito di un incontro svoltosi ieri presso la sede provinciale del partito azzurro. “Il passaggio ufficiale nel partito di, perfeziona un percorso iniziato da tempo e che poggia le basi su idee programmatiche presentate in occasione delle ultime elezioni politiche. Per, presteremo un’attenzione concreta mettendo a disposizione il ruolo mio e degli amici dipresenti nel Governo Meloni. Scriveremo con la cittadinanza ...

