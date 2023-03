L'Europa apre il dossier migranti. Von de Leyen scrive a Meloni, poi con Salvini incontro chiarificatore (Di martedì 7 marzo 2023) - Con una lettera di risposta alla premier, la presidente della Commissione Ue apre ad una soluzione europea sull'immigrazione. Nel dossier il finanziamento dei corridoi umanitari Leggi su tg.la7 (Di martedì 7 marzo 2023) - Con una lettera di risposta alla premier, la presidente della Commissione Uead una soluzione europea sull'immigrazione. Nelil finanziamento dei corridoi umanitari

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CronacheTweet : Lo spagnolo apre le marcature contro l'AZ Alkmaar, che pareggia poi con Pavlidis ?? I numeri di #Pedro nelle compet… - daniela_garbati : RT @dirittialcentro: Con la nomina di @riccardomagi a Segretario di @Piu_Europa , a cui vanno i nostri complimenti e il nostro in bocca al… - enrico_farda : RT @dirittialcentro: Con la nomina di @riccardomagi a Segretario di @Piu_Europa , a cui vanno i nostri complimenti e il nostro in bocca al… - moneypuntoit : La Cina apre le Due Sessioni inaugurando un 2023 di sfide per l’economia. Le parole di Xi sono di rivalsa contro un… - ansacalciosport : Società procura sportiva che segue Pioli apre ufficio in Africa. La GG11 è la prima agenzia di questo tipo in Europ… -