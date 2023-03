Vai agli ultimi Twett sull'argomento... orizzontescuola : Lettere minatorie con esplosivo alla segreteria della scuola, Flc Cgil: “Gesto vile e pericoloso” - ANSA_Legalita : Lettere minatorie a preside e dirigente liceo Genova. Su buste trovato acido picrico. Flc Cgil, un gesto vile |#ANSA - ANSA_Legalita : Lettere minatorie a preside e dirigente liceo Genova. Su buste trovato acido picrico. Flc Cgil, un gesto vile |#ANSA - TgrRai : RT @TgrRaiLiguria: Due lettere minatorie, contenenti acido pirico, sono state recapitate alla segreteria del liceo classico Mazzini di #Gen… - misspassinella1 : RT @repubblica: Genova, lettere minatorie alla preside e alla dirigente del liceo Mazzini -

Duesono state recapitate ieri pomeriggio alla segreteria del liceo classico statale Mazzini di via Reti a Sampierdarena. Erano indirizzate alla preside e alla dirigente amministrativa ...e buste con polvere di acido pirico sono state recapitate alla preside e alla dirigente amministrativa del liceo classico Mazzini di Sampierdarena , in provincia di Genova. Le due ...Sono in corso le indagini per risalire al mittente o ai mittenti delle duerecapitate all'istituto Mazzini di Genova Sampierdarena nel pomeriggio di ieri. Destinatarie due donne: la preside e la dirigente amministrativa. Le due missive contenevano insulti e ...

Genova, lettere minatorie alla preside e alla dirigente del liceo Mazzini La Repubblica

Una busta anche per la dirigente amministrativa dell'istituto: tra i messaggi anche insulti sessisti e il disegno di un impiccato ...Nelle buste recapitate alla segreteria dell'istituto di Sampierdarena c'era anche una sostanza in polvere: indagini della scientifica ...