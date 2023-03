LETTERA A ME STESSO: BIRAGHI (Di martedì 7 marzo 2023) ACF Fiorentina S.r.l. a socio unico. Sede legale in Firenze, Viale Manfredo Fanti n. 4 – Telefono +39 055 503011 – Fax +39 055 579572 Capitale Sociale € 7.350.000,00 I.V. – Codice Fiscale e numero di iscrizione nel Registro Imprese di Firenze 05248440488 Iscritto al registro della Stampa Periodica del Tribunale di Firenze n. 5667 in data 28 giugno 2008. Num. Lic. SIAE 1263/I/1336 2021 Tutti i diritti riservati. Fonte articolo e foto: www.acffiorentina.com seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA. Leggi su seriea24 (Di martedì 7 marzo 2023) ACF Fiorentina S.r.l. a socio unico. Sede legale in Firenze, Viale Manfredo Fanti n. 4 – Telefono +39 055 503011 – Fax +39 055 579572 Capitale Sociale € 7.350.000,00 I.V. – Codice Fiscale e numero di iscrizione nel Registro Imprese di Firenze 05248440488 Iscritto al registro della Stampa Periodica del Tribunale di Firenze n. 5667 in data 28 giugno 2008. Num. Lic. SIAE 1263/I/1336 2021 Tutti i diritti riservati. Fonte articolo e foto: www.acffiorentina.com seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... acffiorentina : ???????? ?????????????????? Lettera a me stesso: Cristiano Biraghi ?? #ForzaViola #Fiorentina #ACFFiorentina - NicoLuperini : @symdona Ma in che senso lettera a me stesso ???? - ale_lettera : RT @RiccardoMeloni4: Tra le critiche a #Vlahovic, una delle più diffuse è: #CristianoRonaldo segnava lo stesso. Vediamo ?? ???? ??Con #Allegr… - ang__cog : RT @acffiorentina: ???????? ?????????????????? Lettera a me stesso: Cristiano Biraghi ?? #ForzaViola #Fiorentina #ACFFiorentina - PMartilli : RT @acffiorentina: ???????? ?????????????????? Lettera a me stesso: Cristiano Biraghi ?? #ForzaViola #Fiorentina #ACFFiorentina -