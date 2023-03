L’estrema destra trascina Israele nel baratro (Di martedì 7 marzo 2023) In appena due mesi la coalizione più a destra nella storia del paese ha scatenato un’offensiva contro lo stato di diritto e contro i palestinesi. Lo stato ebraico è scosso da proteste e cortei e sempre più criticato a livello internazionale. Leggi Leggi su internazionale (Di martedì 7 marzo 2023) In appena due mesi la coalizione più anella storia del paese ha scatenato un’offensiva contro lo stato di diritto e contro i palestinesi. Lo stato ebraico è scosso da proteste e cortei e sempre più criticato a livello internazionale. Leggi

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... _Nico_Piro_ : #4marzo oggi non posso essere a #Firenze (parlo di pace a Ostia??) ma ci sono con il cuore L’unione tra un governo d… - Tg3web : Centinaia di coloni israeliani hanno assaltato la cittadina palestinese di Hawara per vendicare l'uccisione di due… - JacZan : L’estrema destra trascina Israele nel baratro. Di @pierrehaski. - AMcbellott : @Giorgiolaporta Come avevo scritto pochi giorni fa è l'effetto del posizionamento all'estrema sinistra del PD. Ci s… - EleEsse77 : @Frances20665381 ...pensa se fosse l'estrema destra al governo?? -

L'estrema destra trascina Israele nel baratro In appena due mesi la coalizione più a destra nella storia di Israele ha messo in atto una prova di forza. Sicuramente consapevole del ... ha preso provvedimenti per realizzare l'annessione de facto di ... Un governo stabile, ma con quali costi Alle regionali in Lombardia e Lazio la coalizione di estrema ... Alle regionali in Lombardia e Lazio la coalizione di estrema destra ...di FdI sta dimostrando di essere un politico responsabile e l'... Legge sulla violenza sessuale in Spagna: mancato accordo nella coalizione di governo ... il Psoe dovrà contare sull'appoggio del Partido Popular (Pp/Ppe) di centro - destra e di Vox di estrema destra, attualmente terza forza in Parlamento. L'unione del Psoe con i suoi oppositori ... In appena due mesi la coalizione più anella storia di Israele ha messo in atto una prova di forza. Sicuramente consapevole del ... ha preso provvedimenti per realizzare'annessione de facto di ...Alle regionali in Lombardia e Lazio la coalizione di... Alle regionali in Lombardia e Lazio la coalizione di...di FdI sta dimostrando di essere un politico responsabile e'...... il Psoe dovrà contare sull'appoggio del Partido Popular (Pp/Ppe) di centro -e di Vox di, attualmente terza forza in Parlamento.'unione del Psoe con i suoi oppositori ... L’estrema destra trascina Israele nel baratro - Pierre Haski Internazionale