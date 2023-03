Lessico immobiliare

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 7 marzo 2023) A Milano il mercato è tenuto vivo, persino nei momenti di crisi economica, dall’alto tasso di catastrofi sentimentali. La coppia compra casa, ma presto tutto va in malora e bisogna rivenderla. C’è ora bisogno di due case piccole, di cui però disfarsi appena si rifà famiglia sommando i figli delle precedenti esperienze. Serve un appartamentone pieno di stanze da letto. Nuovo fallimento. Evvai. Il divorzio è dunque l’ottavo sacramento non solo per gli studi legali ma anche per le agenzie immobiliari. Dal fervore sentimentale al fervoreil passo è breve. Va da sé che per affittare e vendere case a Milano bisogna utilizzare ile le parole d’ordine specifici della città, e quindi un condominio di nuova costruzione lo si chiama The Hug, “la casa che è un abbraccio”, e “favorisce uno stile di vita smart e inclusivo”, e ha “il mix&match ...