Leonardo DiCaprio 'ruba' la fidanzata a Mbappé: ecco cos'è successo (Di martedì 7 marzo 2023) Nuovo flirt per Leonardo DiCaprio . Lo scapolo d'oro di Hollywood è stato pizzicato a Parigi in dolce compagnia di Rose Bertram . Un nome non sconosciuto agli appassionati di gossip e di calcio: fino ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 7 marzo 2023) Nuovo flirt per. Lo scapolo d'oro di Hollywood è stato pizzicato a Parigi in dolce compagnia di Rose Bertram . Un nome non sconosciuto agli appassionati di gossip e di calcio: fino ...

Leonardo DiCaprio 'ruba' la fidanzata a Mbappé: ecco cos'è successo

Nuovo flirt per Leonardo DiCaprio. Lo scapolo d'oro di Hollywood è stato pizzicato a Parigi in dolce compagnia di Rose Bertram. Un nome non sconosciuto agli appassionati di gossip e di calcio: fino a qualche...

Leonardo DiCaprio interrogato dall'Fbi per un'amicizia pericolosa

L'attore faceva affari con Jho Low che ha truffato la Malesia ed è sparito con 4,5 miliardi di dollari. Leonardo DiCaprio interrogato dall'Fbi per un'amicizia pericolosa. Quella con Jho Low, ricercato in tutto il mondo per aver truffato la Malesia, avendo sottratto a un fondo circa 4,5 miliardi di dollari.

Come guardare la diretta streaming del Vanity Fair Oscar Party 2023

È l'appuntamento da non perdere per i più grandi talenti del settore, dove la neo-premio Oscar Billie Eilish può socializzare con il candidato Timothée Chalamet mentre Leonardo DiCaprio posa per le foto.