L'elezione dell'outsider Elly Schlein rovina l'ex premier Così crollano le mire espansionistiche di Conte sul Pd (Di martedì 7 marzo 2023) La vittoria della svizzera alle primarie è un disastro per l'ex premier, che aveva in progetto di infiltrarsi e conquistare il Partito democratico dall'interno. A breve vedremo forse Grillo ottenere la tanto ambita tessera che Fassino gli rifiutò. Segui su affaritaliani.it

