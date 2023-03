“Lei fa cose molto strane, dovete saperlo”. GF Vip 7, Onestini choc su Nikita: l’ha detto a tutti (Di martedì 7 marzo 2023) Clamorose rivelazioni al GF Vip 7 su Nikita Pelizon. Tutto è successo dopo la puntata in diretta con Alfonso Signorini e questo potrebbe forse chiarire un aspetto, che finora era rimasto avvolto dal mistero. In un precedente articolo vi abbiamo riferito che lei ha deciso di dormire in piscina, nei pressi della vasca, e per molte ore è stata ignorata dagli altri coinquilini. E ora è emerso che c’è stato un diverbio tra la modella e due concorrenti, con Luca Onestini che è stato colui che l’ha criticata più aspramente. Un momento difficilissimo al GF Vip 7 per Nikita Pelizon, che ora dovrà reagire per affrontare al meglio questa fase conclusiva del programma. Intanto, è anche venuto fuori che lei dagli ultimi sondaggi è risultata essere la principale favorita a rimanere nella casa più spiata d’Italia. Nel prossimo ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 7 marzo 2023) Clamorose rivelazioni al GF Vip 7 suPelizon. Tutto è successo dopo la puntata in diretta con Alfonso Signorini e questo potrebbe forse chiarire un aspetto, che finora era rimasto avvolto dal mistero. In un precedente articolo vi abbiamo riferito che lei ha deciso di dormire in piscina, nei pressi della vasca, e per molte ore è stata ignorata dagli altri coinquilini. E ora è emerso che c’è stato un diverbio tra la modella e due concorrenti, con Lucache è stato colui checriticata più aspramente. Un momento difficilissimo al GF Vip 7 perPelizon, che ora dovrà reagire per affrontare al meglio questa fase conclusiva del programma. Intanto, è anche venuto fuori che lei dagli ultimi sondaggi è risultata essere la principale favorita a rimanere nella casa più spiata d’Italia. Nel prossimo ...

