"Lei è in finale". Al GF Vip tutti increduli dopo l'annuncio: come ha fatto ad arrivarci (Di martedì 7 marzo 2023) L'indignazione dell'amministratore delegato, vicepresidente esecutivo di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, ha portato ovviamente subito i suoi frutti al GF Vip 7. Il format ed i suoi autori sono stati rimessi in riga ed ora chiunque sgarri rischia l'espulsione. Ieri, è stato nominato il primo finalista con percentuali da sogno. Non tutti se lo sarebbero aspettato, ma in realtà i sondaggi del web parlavano abbastanza chiaro. Erano tre i concorrenti che potevano anelare più probabilmente a diventare primo finalista di questo GF Vip 7 e infatti a farcela è stato uno di loro. Il verdetto è stato letto in studio mentre gli interessati erano presenti. GF Vip 7, annunciato il primo finalista Nel corso della 39esima puntata del GF Vip 7 i telespettatori più ritardatari sono riusciti a dare i loro voti. Poi Alfonso Signorini ha chiuso il televoto, al quale il ...

