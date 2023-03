"Lei diceva di no". Ecco perché Portanova fu condannato per la violenza (Di martedì 7 marzo 2023) Sono state rese note le motivazioni della sentenza di condanna per violenza sessuale di gruppo e lesioni dolose emessa lo scorso dicembre nei confronti di Portanova. Il Gup: "Ci fu dissenso evidente". Il calciatore: "Dirò la mia versione" Leggi su ilgiornale (Di martedì 7 marzo 2023) Sono state rese note le motivazioni della sentenza di condanna persessuale di gruppo e lesioni dolose emessa lo scorso dicembre nei confronti di. Il Gup: "Ci fu dissenso evidente". Il calciatore: "Dirò la mia versione"

