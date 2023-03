Leggero come una nuvola e luminoso come il sole: è questo il trend make-up che sta conquistando il mondo (Di martedì 7 marzo 2023) Creato da un celebre MUA, è il trend che sta facendo impazzire tutte su TikTok: il make-up diventa soft come una nuvola ma senza perdere la luminosità, ecco di cosa… L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di martedì 7 marzo 2023) Creato da un celebre MUA, è ilche sta facendo impazzire tutte su TikTok: il-up diventa softunama senza perdere la luminosità, ecco di cosa… L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilbaro_1967 : RT @AdmiralReloade1: Se è vero come è vero che si guariva con aspirina, antinfiammatori e antibiotici se il caso, vi rendete conto che ci t… - cinzia19672 : RT @AdmiralReloade1: Se è vero come è vero che si guariva con aspirina, antinfiammatori e antibiotici se il caso, vi rendete conto che ci t… - carseri : RT @AdmiralReloade1: Se è vero come è vero che si guariva con aspirina, antinfiammatori e antibiotici se il caso, vi rendete conto che ci t… - lana17500 : RT @ZlttaNonSto: Ragazzi mi suggerite un PLAYER leggero che non mi fa piantare il pc? io sto usando questo ?? ma su alcuni giochi che neces… - CARTABIANCA6 : RT @AdmiralReloade1: Se è vero come è vero che si guariva con aspirina, antinfiammatori e antibiotici se il caso, vi rendete conto che ci t… -