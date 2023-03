Legalità e lotta alla mafia, Giovanni Impastato sprona gli studenti al Festival Filosofico del Sannio (Di martedì 7 marzo 2023) Tempo di lettura: 3 minuti“La mafia non è un anti-stato ma è piuttosto qualcosa che agisce all’interno dello Stato”. Questa la riflessione di Giovanni Impastato, stimolata dal rettore dell’UniSannio Gerardo Canfora al termine del secondo appuntamento del Festival Filosofico del Sannio che si è tenuto nel pomeriggio di oggi al Teatro San Marco di Benevento. “Il dualismo sussiste, ma – ha aggiunto – se si tiene conto del fatto che, accanto ai servitori dello stato trucidati perché hanno tentato con forza di bloccare il processo criminale, sussistono settori deviati dei servizi segreti, il confine rischia di apparire meno marcato”. Impastato è fratello minore di Peppino, e da oltre quarant’anni ne tiene viva la memoria propugnandone gli ideali ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 7 marzo 2023) Tempo di lettura: 3 minuti“Lanon è un anti-stato ma è piuttosto qualcosa che agisce all’interno dello Stato”. Questa la riflessione di, stimolata dal rettore dell’UniGerardo Canfora al termine del secondo appuntamento deldelche si è tenuto nel pomeriggio di oggi al Teatro San Marco di Benevento. “Il dualismo sussiste, ma – ha aggiunto – se si tiene conto del fatto che, accanto ai servitori dello stato trucidati perché hanno tentato con forza di bloccare il processo criminale, sussistono settori deviati dei servizi segreti, il confine rischia di apparire meno marcato”.è fratello minore di Peppino, e da oltre quarant’anni ne tiene viva la memoria propugnandone gli ideali ...

