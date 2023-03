Lega Pro 1/a in Europa a avere 50% dei consiglieri donne (Di martedì 7 marzo 2023) La Lega Pro è la prima Lega di calcio in Europa ad avere il 50% dei consiglieri donne. Con l'elezione di Roberta Nocelli, amministratore deLegato dell'Ancona, avvenuta lo scorso venerdì, su sei ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 7 marzo 2023) LaPro è la primadi calcio inadil 50% dei. Con l'elezione di Roberta Nocelli, amministratore deto dell'Ancona, avvenuta lo scorso venerdì, su sei ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Oggi Consiglio di Lega: i presidenti potrebbero chiedere la risoluzione del suo contratto (servono 14 voti). Per mi… - ZZiliani : Resta anche senza le coppe e a patto (si legge nel finale) di ridursi un po’ lo stipendio. E sì, è vero, c’è quel r… - ZZiliani : L’Under 23 bianconera che nel 2019-20 si piazzò 12^ era costata in quanto a cartellini di giocatori oltre 39 milion… - Max70986453 : RT @ZZiliani: Oggi Consiglio di Lega: i presidenti potrebbero chiedere la risoluzione del suo contratto (servono 14 voti). Per mille motivi… - ansacalciosport : Lega Pro 1/a in Europa a avere 50% dei consiglieri donne. Parità di genere nel direttivo della Serie C | #ANSA -