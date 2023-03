(Di martedì 7 marzo 2023) Nelle ultime rilevazioni di Swg, divulgate come di consueto ieri sera dal tg La7, il Partito democratico torna a essere il primo contendente di Giorgia Meloni, attestandosi al 19 pere segnando ...

Resta stabile FdI Sullo stesso argomento: Perché ci vuole ottimismo anche conSchlein Schlein verso l'assemblea del 12, con gli occhi fissi al ruolo della minoranza interna La variabile Schlein ...Dopo le ultime primarie che hanno visto la vittoria diSchlein , fa un balzo in avanti nei sondaggi il Partito democratico, guadagnando 2,6 punti ...1% la Lega portandosi all'8,8%, L'...ROMA. Una risalita brusca nei sondaggi e oltre tremila tessere in un giorno. L'diSchlein, dopo le prime mosse da neo - eletta - a fianco di Mattarella a Crotone e in piazza con gli studenti a Firenze - si fa sentire sullo stato di salute del Pd. La segretaria dem è ...

L'effetto Elly Schlein traina il Pd nei sondaggi (+2,6 per cento) e piccona il M5s Il Foglio

Nella prima rilevazione dopo l'elezione a segretaria, i dem guadagnano più di due punti e mezzo tornando a essere la prima forza d'opposizione. Ne fanno le spese i grillini (-1,3) e l'alleanza Verdi-S ...“Effetto Schlein sul Pd”. È questo il titolo che usa Repubblica per raccontare le conseguenze della scelta dell’ex ...