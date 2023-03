Leclerc si ritira in Bahrain? Sfregio della ex Charlotte: questa foto... | Guarda (Di martedì 7 marzo 2023) Il gesto di Charlotte Siné, ex fidanzata di Charles Leclerc, che ha fatto scatenare l'ilarità dei fan. Dopo la fine della relazione con il monegasco lo scorso mese di dicembre, l'attuale studentessa di architettura — figlia del direttore generale del Societé des Bains de Mer — avevano annunciato la fine del loro rapporto, iniziato nel 2019, attraverso un post. Charlotte però è ricomparsa proprio a margine dell'inizio del Mondiale, ma la fotografia pubblicata non è stata apprezzata dai sostenitori della Ferrari. "Let's go" si legge come didascalia a una foto del tutto fuorviante: l'immagine della monoposto targata Red Bull ovvero la grande rivale in pista di Leclerc e della stessa Ferrari. Il post e la reazione ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 7 marzo 2023) Il gesto diSiné, ex fidanzata di Charles, che ha fatto scatenare l'ilarità dei fan. Dopo la finerelazione con il monegasco lo scorso mese di dicembre, l'attuale studentessa di architettura — figlia del direttore generale del Societé des Bains de Mer — avevano annunciato la fine del loro rapporto, iniziato nel 2019, attraverso un post.però è ricomparsa proprio a margine dell'inizio del Mondiale, ma lagrafia pubblicata non è stata apprezzata dai sostenitoriFerrari. "Let's go" si legge come didascalia a unadel tutto fuorviante: l'immaginemonoposto targata Red Bull ovvero la grande rivale in pista distessa Ferrari. Il post e la reazione ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Indo_lore : RT @vmonegasque: La prossima volta che parlano di gerarchie tirerò fuori il video di Piero Ferrari che si toglie le cuffie nel momento in c… - LucaZucchetti98 : RT @vmonegasque: La prossima volta che parlano di gerarchie tirerò fuori il video di Piero Ferrari che si toglie le cuffie nel momento in c… - L_Y_13 : RT @vmonegasque: La prossima volta che parlano di gerarchie tirerò fuori il video di Piero Ferrari che si toglie le cuffie nel momento in c… - MartinaC1203 : RT @vmonegasque: La prossima volta che parlano di gerarchie tirerò fuori il video di Piero Ferrari che si toglie le cuffie nel momento in c… - sonoantobozz : RT @vmonegasque: La prossima volta che parlano di gerarchie tirerò fuori il video di Piero Ferrari che si toglie le cuffie nel momento in c… -