Lecce-Torino: probabili formazioni e dove vederla (Di martedì 7 marzo 2023) Gara valida per la ventiseiesima giornata del campionato italiano di Serie A 2022/2023. I salentini, dopo la sconfitta contro l’Inter, vogliono mettere in cascina altri punti per mantenere un discreto vantaggio sulla zona retrocessione. I granata, dal canto loro, puntano a rimanere tra le prime dieci, e quindi vanno a caccia del bottino pieno. Lecce-Torino si giocherà domenica 12 marzo 2023 alle ore 12.30 presso lo stadio Via del Mare. Lecce-Torino: LE probabili formazioni Baroni ritrova lo squalificato Baschirotto, che tornerà a far coppia con Umtiti al centro della difesa, mentre Gendrey e Gallo andranno sulle fasce. Centrocampo inamovibile con Gonzalez, Hjulmand e Blin, mentre il peso dell’attacco sarà sulle spalle di Strefezza, Colombo e Di Francesco. Juric dovrebbe ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 7 marzo 2023) Gara valida per la ventiseiesima giornata del campionato italiano di Serie A 2022/2023. I salentini, dopo la sconfitta contro l’Inter, vogliono mettere in cascina altri punti per mantenere un discreto vantaggio sulla zona retrocessione. I granata, dal canto loro, puntano a rimanere tra le prime dieci, e quindi vanno a caccia del bottino pieno.si giocherà domenica 12 marzo 2023 alle ore 12.30 presso lo stadio Via del Mare.: LEBaroni ritrova lo squalificato Baschirotto, che tornerà a far coppia con Umtiti al centro della difesa, mentre Gendrey e Gallo andranno sulle fasce. Centrocampo inamovibile con Gonzalez, Hjulmand e Blin, mentre il peso dell’attacco sarà sulle spalle di Strefezza, Colombo e Di Francesco. Juric dovrebbe ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FAMerkezi : 12 Mart Lecce - Torino 14.30 Cremonese - Fiorentina 17.00 Verona - Monza 17.00 Roma - Sassuolo 20.00 Juventus - Sampdoria 22.45 - ABaldassaree : #lecce #Lecce chiamato alla vittoria nella sfida con il #Torino. 27 punti sono tanti ma non abbastanza per stare tr… - barakkismo : @giannattasius @acffiorentina Consideriamo anche che nelle prossime 2 partite vedremo Bologna Lazio Juve samp Lec… - figuerasports : #SerieA???? (Fecha 25): Sassuolo 3-2 Cremonese Torino 1-0 Bologna Spezia 0-0 Hellas Verona Sampdoria 0-0 Salernitana… - valentinadigrav : RT @Agenzia_Ansa: Il paracadute non si apre, muore noto avvocato torinese. Originario di Lecce, Giampiero Pani, 63 anni, era il marito dell… -