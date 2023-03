"Leao? Gira voce che...": bomba prima del Tottenham, Milan sul baratro (Di martedì 7 marzo 2023) Evitare l'eliminazione contro il Tottenham mercoledì sera, e giocare una grande partita. Quello che Stefano Pioli e tutto il Milan chiedono a Rafael Leao, a riposo sabato per la squalifica contro la Fiorentina. In campionato il Milan, ad oggi, sarebbe fuori dalla zona-Champions per differenza reti, superato anche dalla Roma, allora a Pioli non resta che aprire il grande libro del pensiero positivo e considerare che almeno la sua squadra, con Rafa Leao, è un'altra. Rafa nel 2023 è stato sotto il suo livello - poco incisivo, molto discontinuo - ma il Milan senza di lui ha una mutazione genetica. Per i soli parziali di campionato: con Leao 2,2 punti a partita, senza Leao 1,2. Milan, serve tenere alto il ritmo Il ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 7 marzo 2023) Evitare l'eliminazione contro ilmercoledì sera, e giocare una grande partita. Quello che Stefano Pioli e tutto ilchiedono a Rafael, a riposo sabato per la squalifica contro la Fiorentina. In campionato il, ad oggi, sarebbe fuori dalla zona-Champions per differenza reti, superato anche dalla Roma, allora a Pioli non resta che aprire il grande libro del pensiero positivo e considerare che almeno la sua squadra, con Rafa, è un'altra. Rafa nel 2023 è stato sotto il suo livello - poco incisivo, molto discontinuo - ma ilsenza di lui ha una mutazione genetica. Per i soli parziali di campionato: con2,2 punti a partita, senza1,2., serve tenere alto il ritmo Il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... oblivious0110 : @MemoriesMilan se hai una squadra che gira bene, ti puoi permettere un origi per 4/5 titolarità di fila. a noi al m… - LorenzoPasqua11 : @Roby848484 Si tu pensi che stasera con leao cambiava qualcosa. Miao proprio. Il primo a tirare i remi in barca se la squadra non gira - SamueleEsse : @Bonu4L Aiuto brahim Messias ahahah Scarsi ovvio che non siamo Ma comunque leao è quello che incide se la squadra n… - ManusaltatoACM : @marcullo02 Leao se si continua con questo modulo va venduto non gira bene in questo modulo, poi magari sbaglio eh… - giantwist65 : @erroriarbitrali … la palla già è stata fermata, Leao già si gira x protesta….. praticamente era in porta … quindi… -

