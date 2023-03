Leao, dopo la previsione su De Ketelaere i social non lo risparmiamo (Di martedì 7 marzo 2023) dopo la previsione (sbagliata) su De Ketelaere, i social non risparmiamo Rafael Leao: ecco l'ironia di una nota pagina su Instagram Leggi su pianetamilan (Di martedì 7 marzo 2023)la(sbagliata) su De, inonRafael: ecco l'ironia di una nota pagina su Instagram

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NandoPiscopo1 : RT @PdiCalcio: MILAN: M.V della Gds dopo 25 Giornate degli 11 giocatori più utilizzati da Pioli in Campionato Bennacer 6,42 Tonali 6.22 T.… - PianetaMilan : Leao, dopo la previsione su De Ketelaere i social non lo risparmiamo - PdiCalcio : RT @PdiCalcio: MILAN: M.V della Gds dopo 25 Giornate degli 11 giocatori più utilizzati da Pioli in Campionato Bennacer 6,42 Tonali 6.22 T.… - Guidonski1 : Per il dopo leao solo lauriente - albertomarti : RT @PdiCalcio: MILAN: M.V della Gds dopo 25 Giornate degli 11 giocatori più utilizzati da Pioli in Campionato Bennacer 6,42 Tonali 6.22 T.… -