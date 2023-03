Le potenti parole di Arnold Schwarzenegger contro i crimini d’odio | “Per favore ascoltate”

Leggi su diredonna

(Di martedì 7 marzo 2023)ha condiviso sui suoi social un potente discorsoe l’antisemitismo. Un video di 12 minuti in cui l’ex governatore della California ha voluto fare un appello a tutti coloro che hanno scelto, o stanno per scegliere, la strada sbagliata, quella che conduce a una vita senza luce e speranza. “Non importa quanto siate andati lontano, voglio che sappiate che avete ancora la possibilità di scegliere una vita di forza”, ha esordito la star, 75 anni, sottolineando come sia “Pù facile odiare che imparare… Nessuno che abbia scelto la facile via dell’odio è arrivato alla fine della strada dicendo: ‘Che vita’. No. Muoiono miseramente come hanno vissuto”. Il suo discorso inizia ricordando la visita fatta l’autunno scorso al Campo di concentramento di Auschwitz dove “Più ...