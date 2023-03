Le potenti parole di Arnold Schwarzenegger contro i crimini d’odio: “Per favore ascoltate” (Di martedì 7 marzo 2023) In un video di 12 minuti, l’ex governatore della California ha voluto fare un appello a tutti coloro che hanno scelto, o stanno per scegliere, la strada sbagliata, abbracciando la bandiera dell'odio, dell'antisemitismo e del razzismo: "C'è ancora una possibilità per cambiare". L'articolo proviene da DireDonna. Leggi su diredonna (Di martedì 7 marzo 2023) In un video di 12 minuti, l’ex governatore della California ha voluto fare un appello a tutti coloro che hanno scelto, o stanno per scegliere, la strada sbagliata, abbracciando la bandiera dell'odio, dell'antisemitismo e del razzismo: "C'è ancora una possibilità per cambiare". L'articolo proviene da DireDonna.

