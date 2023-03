Le politiche climatiche verdi avvelenano l’economia tedesca

Leggi su panorama

(Di martedì 7 marzo 2023) L’ambizione europea di diventare il primo continente climaticamente neutro ed essere il modello di riferimento per un pianeta “verde” sta presentando ai cittadini tedeschi i primi tangibili effetti di una potenziale deindustrializzazione. La fuga verso il carbone cinese di una delle principali industrie chimiche tedesche, la BASF, che proprio dalla patria dell’Energiewende europea vuole fuggire lasciando disoccupati 2.600 addetti per salvare l’azienda dal baratro “green”, è uno di questi. L’aumento dei costi energetici di oltre tre miliardi di euro sommati ai vincoli normativi ed alla lentezza dei processi burocratici europei hanno suggerito alla multinazionaledi spostare parte delle attività fuori dalla Germania. Secondo BASF lo sviluppo della sua unità produttiva in Cina contribuirà al calo della sua domanda di gas naturale nel paese ottenendo una riduzione ...