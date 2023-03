Le PMI italiane riusciranno a rimanere competitive in rapporto all’aumento dei costi energetici e inflativi? (Di martedì 7 marzo 2023) In Italia sono 160 mila le società italiane che, impiegando tra 10 e 249 addetti e con un giro d’affari compreso tra 2 e 50 milioni di euro, rientrano nella definizione europea di PMI, generando un valore aggiunto complessivo pari a 204 miliardi di euro. I dati esposti da Confindustria e Cerved, tengono conto del conflitto russo-ucraino e della persistenza dei rincari sul mercato delle materie prime, analizzando l’esposizione delle PMI italiane ai rischi climatici, ambientali e di transizione nelle diverse regioni. Nel corso dell’ultimo biennio le PMI italiane hanno visto un incremento dei costi dovuto specialmente all’aumento delle tariffe per gas naturale ed energia elettrica (rispettivamente +136,6% e 132,6%), a causa delle forti tensioni sui mercati per il contesto geo-economico incerto e del ... Leggi su tpi (Di martedì 7 marzo 2023) In Italia sono 160 mila le societàche, impiegando tra 10 e 249 addetti e con un giro d’affari compreso tra 2 e 50 milioni di euro, rientrano nella definizione europea di PMI, generando un valore aggiunto complessivo pari a 204 miliardi di euro. I dati esposti da Confindustria e Cerved, tengono conto del conflitto russo-ucraino e della persistenza dei rincari sul mercato delle materie prime, analizzando l’esposizione delle PMIai rischi climatici, ambientali e di transizione nelle diverse regioni. Nel corso dell’ultimo biennio le PMIhanno visto un incremento deidovuto specialmentedelle tariffe per gas naturale ed energia elettrica (rispettivamente +136,6% e 132,6%), a causa delle forti tensioni sui mercati per il contesto geo-economico incerto e del ...

