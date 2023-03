Le parole di Domenico Pozzovivo | nuovo arrivo della Israel Premier Tech

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... poliziadistato : Nelle parole di Tiziana, dirigente RPC Veneto, il ricordo di Domenico Zorzino, poliziotto umile e generoso, che sen… - marinelli1957 : RT @poliziadistato: Nelle parole di Tiziana, dirigente RPC Veneto, il ricordo di Domenico Zorzino, poliziotto umile e generoso, che senza e… - carlina2465 : RT @poliziadistato: Nelle parole di Tiziana, dirigente RPC Veneto, il ricordo di Domenico Zorzino, poliziotto umile e generoso, che senza e… - SocialeDestra : RT @poliziadistato: Nelle parole di Tiziana, dirigente RPC Veneto, il ricordo di Domenico Zorzino, poliziotto umile e generoso, che senza e… - trimpa48 : RT @poliziadistato: Nelle parole di Tiziana, dirigente RPC Veneto, il ricordo di Domenico Zorzino, poliziotto umile e generoso, che senza e… -

Poliziotto eroe, le ultime parole di Domenico Zorzino al 112: "Un ... il Resto del Carlino

Tanta la commozione durante l’ultimo saluto a Domenico, che avrebbe compiuto 50anni a settembre. Particolarmente emozionante è stato il ricordo affidato alle parole di Tiziana Mezzacapo, dirigente ...Folla per l'ultimo saluto all'agente morto nel tentativo di salvare un pensionato. Il figlio: «Ce la metterò tutta per sorreggere la famiglia» ...