“Le nostre pietre parlano sempre italiano”: intervista a Giorgio Martinic, l’ultimo dei Dalmati (Di martedì 7 marzo 2023) Roma, 7 mar – “Si dice che le pietre in Dalmazia parlano ancora italiano, è vero”. Giorgio Martinic è nato a Spalato nel 1965 e ha trascorso l’infanzia e l’adolescenza nella sua città natale. Dopo la laurea in Ingegneria ottenuta a Zagabria nel 1989, è tornato a lavorare e vivere a Spalato. Dal 1996 si è trasferito a Zagabria rimanendo però sempre legato alla sua terra natale Dalmata, dove ancora vive la madre. L’italiano lo ha imparato dapprima da sua nonna paterna, che parlava un dialetto veneto arcaico, perfezionandolo poi da autodidatta. Dal 2016 Martinic è presidente dell’Associazione Italiani in Croazia – Savez Talijana Hrvatske che incoraggia, aiuta e sviluppa l’identità italiana in quel Paese e cerca di preservare e promuovere il patrimonio ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 7 marzo 2023) Roma, 7 mar – “Si dice che lein Dalmaziaancora, è vero”.è nato a Spalato nel 1965 e ha trascorso l’infanzia e l’adolescenza nella sua città natale. Dopo la laurea in Ingegneria ottenuta a Zagabria nel 1989, è tornato a lavorare e vivere a Spalato. Dal 1996 si è trasferito a Zagabria rimanendo peròlegato alla sua terra natale Dalmata, dove ancora vive la madre. L’lo ha imparato dapprima da sua nonna paterna, che parlava un dialetto veneto arcaico, perfezionandolo poi da autodidatta. Dal 2016è presidente dell’Associazione Italiani in Croazia – Savez Talijana Hrvatske che incoraggia, aiuta e sviluppa l’identità italiana in quel Paese e cerca di preservare e promuovere il patrimonio ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... irishxever : @TingoRoda @LaMentina23 possiamo intagliare delle pietre e farne monili da regalare alle nostre amiche che hanno 'i… - _Nevidium_ : Asmodeus ark. Kit completo di erbe, oli, pietre, altare, grimorio e tutto ciò che occorre per gli incantesimi. Noi… - giacDomenico : Detenuto foggiano evaso a Nuoro, rafforzati i controlli in tutta la Sardegna. Due inchieste - Pannocchio13 : @ClaudioCenta1 Che bella una chiesa _italiana_ sotto la neve: immagino il profumo dentro, quel misto di incenso e d… - A_G_Pinkerton : RT @UffiziGalleries: Le conchiglie non si trovano solo sulle nostre coste! Venite a cercarle nella Sala di Giove in Galleria Palatina! #Pi… -