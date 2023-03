Le Iene | le anticipazioni e gli ospiti di martedì 7 marzo

Leggi su 361magazine

Stasera, in prima serata su Italia1, nuovo appuntamento con "Le Iene" condotto da Belen Rodriguez, accompagnata dai comici Max Angioni, Eleazaro Rossi e Nathan Kiboba. Tanti gli ospiti in studio: Colapesce e Dimartino e Ariete si esibiranno cantando il brano con cui hanno partecipato all'ultima edizione del Festival di Sanremo; il cantante Fred de Palma parlerà attraverso un monologo della sua dipendenza dal gioco; la giovane modella Carlotta Bertotti racconta come ha imparato ad apprezzare il proprio aspetto, la propria diversità e a non nascondersi dalla sua malattia (il nevo di Ota sul volto, ndr.); infine, con il dott. Roberto Boffi, pneumologo e oncologo dell'Istituto Nazionale Tumori, si affronterà il tema del fumo e di come liberarsi da questa dipendenza.