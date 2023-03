Le Iene 2023 streaming e diretta tv | dove vedere lo show | 7 marzo

(Di martedì 7 marzo 2023) Letv:looggi, 7Stasera, martedì 7, in prima serata su Italia 1 (ore 21,20) va in onda Le. Lo storico programma di Italia 1 per questa edizione vede tante novità. Al timone delloBelén Rodriguez. Ad accompagnarla sul palco anche la presenza comica dei due giovani talenti Max Angioni ed Eleazaro Rossi.Leintv e live? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. In tv Il programma va in onda stasera, martedì 7, alle ore ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... bubinoblog : GUIDA TV 7 MARZO 2023: SEI DONNE, CHELSEA-BORUSSIA, LE IENE, BELVE E I TALK POLITICI - siamo_la_Roma : ?? Caso #Mourinho-#Serra ??? Parla l'inviato de #LeIene ?? Le sue parole #ASRoma - DonDie_Sospeso : @capuanogio @redazioneiene Qui quello che ha ricostruito la @redazioneiene oggi: - Hellblazer84 : @capuanogio Ma davvero nel 2023 c'è ancora gente che crede ai 'servizi' delle Iene ed alle loro 'ricostruzioni'? - fisco24_info : Serra: 'Non ho detto nulla che offendesse Mourinho': IV Uomo di Cremonese-Roma a 'Le Iene': 'Solo di tornare in are… -

... e la conseguente revoca della squalifica di Mourinho, questa sera Leaggiungeranno un nuovo ... Leggi i commenti News as roma: tutte le notizie 7 marzoCosa ha detto, davvero, il quarto uomo di Cremonese - Roma, a José Mourinho per farlo infuriare Le, in onda stasera su Italia 1, provano a ricostruire l'accaduto. Intanto, per prima cosa, Filippo Roma sottopone la ripresa di quel concitato momento a Giuliano Callegari, un ragazzo sordo ...La difesa di Serra smentita da un esperto di labiali Versione però smentita da Giuliano Callegari , ragazzo sordo esperto nella lettura del labiale, contattato da Le: "Non può essere 'area', ...

Martedì sera andrà in onda a Le Iene un servizio in merito al caso Serra-Mourinho risalente a Cremonese-Roma. L’inviato del programma, Filippo Roma, ha dato alcune anticipazioni in un’intervista a ...Il caso Mourinho-Serra, finisce anche alla trasmissione Le Iene. Filippo Roma ha chiesto all'arbitro Serra la veridicità delle frasi raccontate dal tecnico della Roma. Serra ...