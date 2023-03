Le grida di aiuto, poi l'esplosione. I testimoni: "Pilota-eroe ha evitato la strage" (Di martedì 7 marzo 2023) Il tenente colonnello Giuseppe Cipriano (S) e il maggiore Marco Maneghello sono morti a Guidonia dopo lo scontro avvenuto tra due leggeri. Il racconto di una testimone: "Il Pilota ci ha graziati" Leggi su ilgiornale (Di martedì 7 marzo 2023) Il tenente colonnello Giuseppe Cipriano (S) e il maggiore Marco Maneghello sono morti a Guidonia dopo lo scontro avvenuto tra due leggeri. Il racconto di una testimone: "Ilci ha graziati"

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... jinguangay : viola doveva stare in una clinica psichiatrica ed essere aiutata davvero, quello che è successo nel sesto ep. è dov… - ilpassarella : Non me ne frega niente se mentre la gente grida aiuto io prego non capiti a me - BarbaraPartisa1 : RT @Feefalernum: @c_appendino @chiaragribaudo @SusannaCamusso @ellyesse @serracchiani #opzionedonnanoinonmolliamo Questo governo vuole so… - alessiobar4 : RT @Feefalernum: @c_appendino @chiaragribaudo @SusannaCamusso @ellyesse @serracchiani #opzionedonnanoinonmolliamo Questo governo vuole so… - MSalducco : RT @Feefalernum: @c_appendino @chiaragribaudo @SusannaCamusso @ellyesse @serracchiani #opzionedonnanoinonmolliamo Questo governo vuole so… -