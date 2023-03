Le eccellenze italiane nel mondo, Altagamma a Dubai: quarta tappa del percorso d’internazionalizzazione (Di martedì 7 marzo 2023) Al via l’Altagamma Club Dubai: la quarta tappa del percorso di internazionalizzazione di Altagamma arriva negli Emirati Arabi dopo Olanda (Amsterdam, 2018), Cina (Shanghai, 2019) e Stati Uniti (New York, 2022). L’obiettivo del Club di Altagamma a Dubai è promuovere l’eccellenza, lo stile di vita, la creatività e la qualità dell’Italia negli Emirati Arabi, mercato in continua espansione per l’industria del lusso. L’inaugurazione si è svolta venerdì 3 marzo nell’Hotel Burj Al Arab Jumeirah.Il progetto di networking della Fondazione rientra nell’accordo quadro tra il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (Maeci) e Altagamma per la valorizzazione del Made in Italy d’eccellenza nel mondo. I ... Leggi su ildenaro (Di martedì 7 marzo 2023) Al via l’Club: ladeldi internazionalizzazione diarriva negli Emirati Arabi dopo Olanda (Amsterdam, 2018), Cina (Shanghai, 2019) e Stati Uniti (New York, 2022). L’obiettivo del Club diè promuovere l’eccellenza, lo stile di vita, la creatività e la qualità dell’Italia negli Emirati Arabi, mercato in continua espansione per l’industria del lusso. L’inaugurazione si è svolta venerdì 3 marzo nell’Hotel Burj Al Arab Jumeirah.Il progetto di networking della Fondazione rientra nell’accordo quadro tra il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (Maeci) eper la valorizzazione del Made in Italy d’eccellenza nel. I ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ebartoloni88 : Eccellenze italiane a #Bologna con LEONARDO ed il nuovo centro di super calcolo @IABItalia #DataDay - LaskaJuventus : RT @OssimoroJu29ro: @Hazydavey38 Nel 2006, invece di valorizzare le eccellenze italiane in modo che facessero da traino a tutta la serie A,… - OssimoroJu29ro : @Hazydavey38 Nel 2006, invece di valorizzare le eccellenze italiane in modo che facessero da traino a tutta la seri… - lalala_ross : Eccellenze italiane #GiancarloGiannini - Edda10229596 : RT @BrandauerLudwig: @LBasemi PARLA UN COGLIONE,RICCONE,PARACOMUNISTA.. MATRICOLATO...x fortuna defungente,...PRESO X IL KULO IN TUTTA EUR… -