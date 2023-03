“Le discriminazioni sono collegate, ma siamo tutt* unic* e prezios*” (Di martedì 7 marzo 2023) Quante condizioni consideriamo “normali” nella nostra vita qutotidiana? La suddivisione dei compiti in famiglia o il corpo maschile assunto come standard in medicina o ancora lo stigma della colpa per chi ha vissuto l’esperienza del carcere. In un’occasione come quella dell’8 marzo, Giornata internazionale della Donna, è facile pensare anche ad altri stereotipi sociali assunti come modelli: le donne vengono ‘validate’ dall’essere madri, sono loro le ‘regine della casa’ e più portate a prendersi cura di, mentre non sono invece adatte ad alcuni lavori o settori (le discipline Stem, ad esempio). Ma tutte queste convinzioni, ben radicate nel nostro pensiero comune, sono il frutto di un’evoluzione storica. Alla base di We matter (Il Margine), il libro dell’attivista e politologa Emilia Roig c’è la volontà di sradicare la convinzione che la ... Leggi su luce.lanazione (Di martedì 7 marzo 2023) Quante condizioni consideriamo “normali” nella nostra vita qutotidiana? La suddivisione dei compiti in famiglia o il corpo maschile assunto come standard in medicina o ancora lo stigma della colpa per chi ha vissuto l’esperienza del carcere. In un’occasione come quella dell’8 marzo, Giornata internazionale della Donna, è facile pensare anche ad altri stereotipi sociali assunti come modelli: le donne vengono ‘validate’ dall’essere madri,loro le ‘regine della casa’ e più portate a prendersi cura di, mentre noninvece adatte ad alcuni lavori o settori (le discipline Stem, ad esempio). Ma tutte queste convinzioni, ben radicate nel nostro pensiero comune,il frutto di un’evoluzione storica. Alla base di We matter (Il Margine), il libro dell’attivista e politologa Emilia Roig c’è la volontà di sradicare la convinzione che la ...

