Le destre spengono i riflettori su Piantedosi

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 7 marzo 2023) Da Palazzo Chigi negano tensioni e malumori, ma su Matteoil cielo si fa sempre più cupo. Al di là delle smentite di rito sulla convocazione del ministro dell’Interno, di cui si è vociferato per tutto il weekend e che sarebbe dovuta avvenire ieri, la realtà è che qualcosa sembra muoversi sotto traccia e in molti guardano a giovedì, quando ci sarà il Consiglio dei ministri a Cutro, per la resa dei conti tra Giorgia Meloni e il titolare del Viminale. Anche se Palazzo Chigi nega tensioni e malumori. Sul ministro dell’Interno Matteoil cielo si fa sempre più cupo Il nodo del contendere resta la gestione muscolare di salviniana memoria della questione dei migranti che viene reputata inefficace. Proprio per questo la premier sembra orientata a chiedere di mettere in soffitta per qualche tempo le norme che prevedono una stretta ...