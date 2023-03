LazioAZAlkmaar | Numerose iniziative in programma all’Olimpico

Leggi su seriea24

(Di martedì 7 marzo 2023) Dettagli 07 Marzo 2023 News Prima del fischio d'inizio di Lazio-AZ, i tifosi biancocelesti potranno assistere a tre momenti di grande lazialità. La Società premierà Danilo Cataldi per il raggiungimento delle 200 presenze in biancoceleste: il centrocampista classe 1994 riceverà dal presidente Lotito una maglia speciale realizzata per l'occasione. Sui maxischermi dell'Olimpico verrà proiettato un video per commemorare Pino Wilson, indimenticato capitano del primo Scudetto, a un anno dalla sua scomparsa, avvenuta il 5 marzo 2022. Infine, le voci di Mattia Briga e dei nostri tifosi ci condurranno al fischio d'inizio della sfida sulle note del brano "My Way".