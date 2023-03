Lazio | Tare | «La rosa è sufficiente | basta alibi»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 7 marzo 2023) Le parole del ds della, Igli, nel pre partita dell’ottavo di finale d’andata dellacontro l’AZ Alkmaar Il ds della, Igli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel prepartita di Conference League contro l’AZ Alkamaar. Di seguito le sue parole. CONFERENCE LEAGUE – «Giochiamo una competizione internazionale e vogliamo rappresenl’Italia nel miglior modo possibile. Abbiamo grande rispetto per il nostro avversario ma nessun timore. Due mesi fa nell’amichevole contro l’Atalanta hanno vinto, è una squadra con grande qualità soprattutto in avanti con giocatori che ti possono mettere in difficoltà in qualsiasi momento. Dobbiamo cercare di fare un ottimo risultato per ipotecare il passaggio del turno in vista del ritorno in Olanda». FELIPE ANDERSON ...