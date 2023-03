Lazio, Sarri infuriato per Immobile: il motivo (Di martedì 7 marzo 2023) La reazione di Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, all’ennesimo infortunio di Ciro Immobile in stagione Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de Il Messaggero, Maurizio Sarri non si dà pace dopo il nuovo infortunio muscolare di Ciro Immobile. La Lazio è infatti l’unica squadra d’Europa ad aver affrontato questa stagione con un solo attaccante di ruolo. Anche per questo Sarri, a differenza della società, considererebbe un vero e proprio miracolo arrivare tra le prime quattro in classifica accedendo alla prossima Champions League. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 7 marzo 2023) La reazione di Maurizio, allenatore della, all’ennesimo infortunio di Ciroin stagione Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de Il Messaggero, Maurizionon si dà pace dopo il nuovo infortunio muscolare di Ciro. Laè infatti l’unica squadra d’Europa ad aver affrontato questa stagione con un solo attaccante di ruolo. Anche per questo, a differenza della società, considererebbe un vero e proprio miracolo arrivare tra le prime quattro in classifica accedendo alla prossima Champions League. L'articolo proviene da Calcio News 24.

