Lazio, Pedro: «Sono arrabbiato, potevamo fare di più» (Di martedì 7 marzo 2023) Pedro, attaccante della Lazio, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro l'AZ di Conference League. Le sue dichiarazioni: GOL – «Preferisco non segnare e vincere la partita. Per me è buono segnare se posso aiutare la squadra. Peccato perché ho sbagliato anche quella palla che ha favorito il loro gol. Sono arrabbiato anche per il risultato, potevamo fare di più». CONTINUA SU Lazio NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

