(Di martedì 7 marzo 2023) Il Giudice Sportivo hato per una somma di 15 mila euro laper i, mailper una. Fanno discutere le sanzioni emesse dal Giudice Sportivo che ha inflitto 15 mila euro dialla, con questa motivazione: “per avere i suoi sostenitori, durante la gara ed al termine della stessa, lanciato nei settori occupati dalla tifoseria avversaria duee una bottiglietta di plastica; per avere inoltre i suoi sostenitori, durante la gara, lanciato nel recinto di gioco cinque; per avere, infine, nel corso della gara, intonato un coro becero nei confronti dei sostenitori della squadraavversaria“. Si specifica, inoltre, che la sanzione è stata ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolipiucom : Lazio: multa per i petardi che hanno ferito un ragazzino, multato anche il Napoli per una bottiglia d'acqua… - SportdelSud : ???? Sette petardi, bottigliette e i soliti cori beceri nel corso di Napoli-Lazio, ma la sanzione del Giudice Sporti… - sportli26181512 : Juve, due giornate di squalifica a Kean. Multa da 15 mila euro alla Lazio: Juve, due giornate di squalifica a Kean.… - napolista : Cori dei laziali contro Osimhen, supplemento d’indagine. Solo 15mila euro di multa alla Lazio Il giudice sportivo:… - Gazzetta_it : Juve, due giornate di squalifica a #Kean. Multa da 15 mila euro alla Lazio -

e le altre Sono stati presi provvedimenti disciplinari anche nei confronti della, a cui il giudice sportivo ha inflitto unadi 15 mila euro per il lancio di due petardi dal ...All'attaccante della Juventus è stata anche comminata unadi 10 mila euro. Nel comunicato del ... al centrocampista della Roma Bryan Cristante, ad Adam Marusic dellae ad Arkadiusz Reca ...Le decisioni del Giudice Sportivo -per Napoli e. Squalifica di due giornate per Kean. Il comunicato completo di seguito. CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI 10.000,00 KEAN Bioty ...

Cori dei laziali contro Osimhen, supplemento d'indagine. Solo ... IlNapolista

Sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo relative ai club in seguito a quanto avvenuto sui campi di massima divisione nell'ultimo turno.(ANSA) - ROMA, 07 MAR - Due giornate di squalifica e ammenda di 10mila euro per Moise Kean: lo ha deciso il giudice sportivo della serie A, Gerardo Mastrandrea, in relazione alle partite della 25/a gi ...