Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Lazio, Marusic: 'Abbiamo sprecato troppo, il ritorno sarà diverso': Adam Marusic, difensore della Lazio, ha parlato… - laziopress : Lazio-AZ Alkmaar, Marusic nel post: “Dobbiamo imparare dagli errori: dobbiamo dare tutto al ritorno”… - LALAZIOMIA : Lazio, Marusic: 'Abbiamo sprecato troppo, il ritorno sarà diverso' - Pall_Gonfiato : Lazio, Marusic dopo l'AZ: 'Commessi troppi errori, ora pensiamo al ritorno' - pasqualinipatri : Lazio-AZ Alkmaar, Marusic nel post: “Dobbiamo imparare dagli errori: dobbiamo dare tutto al ritorno”… -

Commenta per primo- AZ Alkmaar: 1 - 2 Maximiano 5,5 : poteva essere più reattivo su entrambi i gol subiti. ... Garantisce lo stesso livello di affidabilità)5,5 : si propone poco. Pensa ...Il tabellino di- Az Alkmaar(4 - 3 - 3): Maximiano 5 - Lazzari 5, Casale 5.5 (1' st Romagnoli 5.5), Patric 4.5,5.5 - Milinkovic 4.5, Cataldi 5 (25' st Vecino 6), Luis Alberto 6 -...... Clasie, Kerkez, Sarri (dalla panchina) Recupero: 3 minuti nel primo tempo e nella ripresa Formazioni ufficiali(4 - 3 - 3): Maximiano; Lazzari, Patric, Casale,; Milinkovic, Cataldi, ...

Lazio-AZ, Marusic a Sky: “Dobbiamo rivedere gli errori, al ritorno…” Cittaceleste.it

Con tanto cinismo l'AZ Alkmaar rimonta e porta a casa una vittoria importante per 1-2 in casa della Lazio nell'andata degli ottavi di Conference League. La squadra di Sarri paga i due errori in uscita ...Altro che fortino Olimpico. Per la prima volta la Lazio di Sarri crolla in casa in Europa e lo fa da situazione di vantaggio. Pedro illude tutti con un piattone sinistro che viene rimontato ...