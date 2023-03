(Di martedì 7 marzo 2023) ROMA - Lasenza, ancora una volta. Quartoo stagionale, quest'anno per lui è un. Spremuto fino all'osso, ora sta pagando dazio più che mai. Sarà il peso degli anni, 33 ...

ROMA - La Lazio senza Immobile, ancora una volta. Quarto infortunio stagionale, quest'anno per lui è un calvario. Spremuto fino all'osso, ora sta pagando dazio più che mai. Sarà il peso degli anni, 33 compiuti ...È amareggiato per il quarto stop muscolare di una stagione che sembra un calvario: 'Dall'infortunio alla caviglia dell'anno scorso non è mai stato benissimo, venerdì ha giocato con un antidolorifico ...

Lazio, il calvario di Immobile: tutti gli infortuni della stagione Corriere dello Sport

ROMA - La Lazio senza Immobile, ancora una volta. Quarto infortunio stagionale, quest’anno per lui è un calvario. Spremuto fino all’osso, ora sta pagando dazio più che mai. Sarà il peso degli anni, 33 ...INVIATO A FORMELLO - Ciro a Lourdes, non resta altro da fare che prenotargli un viaggio e chiedere una potente benedizione. O forse, più semplicemente, basta salvarlo tutelandolo, convincendolo a rigu ...