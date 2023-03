Lazio, i convocati di Sarri per la sfida contro l’AZ Alkmaar (Di martedì 7 marzo 2023) Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ha diramato la lista dei convocati in vista del match di stasera contro l’AZ Alkmaar Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ha diramato la lista dei convocati per l’AZ Alkamaar. Portieri: Magro, Maximiano, Provedel.Difensori: Casale, Gila, Hysaj, Lazzari, Marusic, Patric, Pellegrini, Romagnoli.Centrocampisti: Basic, Cataldi, Luis Alberto, Marcos Antonio, Milinkovic-Savic, Vecino.Attaccanti: Cancellieri, Felipe Anderson, Pedro, Romero, Zaccagni. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 7 marzo 2023) Maurizio, allenatore della, ha diramato la lista deiin vista del match di staseraMaurizio, allenatore della, ha diramato la lista deiperAlkamaar. Portieri: Magro, Maximiano, Provedel.Difensori: Casale, Gila, Hysaj, Lazzari, Marusic, Patric, Pellegrini, Romagnoli.Centrocampisti: Basic, Cataldi, Luis Alberto, Marcos Antonio, Milinkovic-Savic, Vecino.Attaccanti: Cancellieri, Felipe Anderson, Pedro, Romero, Zaccagni. L'articolo proviene da Calcio News 24.

