Lazio, cori antisemiti choc allo stadio Maradona: “So’ razzista, c’hai er padre deportato e tu’ madre è Anna Frank, romanista rabbino” (Di martedì 7 marzo 2023) Lazio cori antisemiti: è accaduto nell’ultima di campionato al Maradona di Napoli, fuori nel settore ospiti. Un centinaio o giù di lì di tifosi della squadra capitolina binacoceleste, in occasione della partita di campionato valevole per la 25^ giornata Napoli-Lazio hanno intonato dei cori antisemiti contro i cugini romanisti. Dunque l’ennesimo spettacolo vergognoso inscenato da ... TAG24. Leggi su tag24 (Di martedì 7 marzo 2023): è accaduto nell’ultima di campionato aldi Napoli, fuori nel settore ospiti. Un centinaio o giù di lì di tifosi della squadra capitolina binacoceleste, in occasione della partita di campionato valevole per la 25^ giornata Napoli-hanno intonato deicontro i cugini romanisti. Dunque l’ennesimo spettacolo vergognoso inscenato da ... TAG24.

