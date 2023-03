Lazio - Az | le pagelle | Luis Alberto | invenzioni da 6 | 5 Milinkovic stecca | 5

(Di martedì 7 marzo 2023) Sul primo gol potrebbe opporsi meglio, sul secondo non esce. Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già ...

Sul primo gol potrebbe opporsi meglio, sul secondo non esce. Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : ...Ottima partenza della, che capitalizza la mole di gioco con Pedro, abile nel girare a rete il servizio di un Zaccagni inesauribile: Felipe Anderson cuce il gioco e Milinkovic - Savic si propone,...Pedro 7 : il suo gol è solo un'illusione per la, ma resta bellissimo. Legge l'assist di Zaccagni con un secondo di anticipo, beffando difensori e portiere con un gol da campione vero, quale è. (...

Lazio-AZ / Le pagelle di Benedetti: “Partita strana, Milinkovic…” Cittaceleste.it

MAXIMIANO 5,5: Pavlidis lo fulmina d’esterno, Kerkez lo buca tra le gambe. Non sono errori, però neanche parate provvidenziali. E la sensazione che potesse fare qualcosina in ...CONFERENCE LEAGUE - La Lazio cade in casa contro l'AZ Alkmaar nell'andata degli ottavi di finale. Biancocelesti traditi da Milinkovic-Savic.